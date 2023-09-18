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Ткаченко заявил, что Тед Лассо русского футбола работает в «Спартаке»

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Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что считает Олега Малышева на посту генерального директора московского «Спартака» Тедом Лассо русского футбола.

«Малышев? Я знаю о нём по предыдущей работе. А сейчас встречался с ним только один раз, он произвёл на меня очень хорошее впечатление. Рискну утверждать, что он эдакий Тед Лассо русского футбола», — приводит слова Ткаченко «РБК-Спорт».

Совет директоров «Спартака» 20 июня принял решение о назначении на пост гендиректора Малышева. Ранее он занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом. Пост гендиректора покинул Евгений Мележиков.

Тед Лассо является футбольным тренером из одноимённого комедийного сериала.

Ранее Малышев заявил, что клуб не планирует дополнять состав новыми футболистами.

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