Свищёв: рекомендации россиянам и украинцам отказаться от рукопожатий минимизируют конфликты

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал рекомендацию Объединённого мира борьбы (UWW) российским и украинским спортсменам не пожимать друг другу руки на чемпионате мира в Белграде (Сербия).

«Если данные рекомендации являются неким определённым критерием для спокойного участия в соревнованиях, то нам остаётся только принять их. Сегодня мы хорошо видим, какое давление оказывается на украинских спортсменов со стороны их руководства и государства. Даже рукопожатие с российским участником соревнований будет служить поводом для нападок и хейтинга. Хотя мы прекрасно знаем, что общение между нашими спортсменами всегда было и будет. Полагаю, что данные рекомендации должны поспособствовать минимизированию возможных конфликтных ситуаций. Понять это можно», — заявил Свищёв RT.

Ранее в Государственной думе назвали необходимыми рекомендации россиянам и украинцам отказаться от рукопожатий на чемпионате мира по борьбе.