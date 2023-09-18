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Семшов: в «Зените» Бакаев провёл не самый лучший период в карьере

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Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов оценил игру полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

«На его позиции в клубе играл Малком. Конечно, Бакаев хотел получать больше игровой практики. Для дальнейшего развития период в «Зените» Зелимхану пойдёт на пользу. Бакаев сам понимает, что в «Зените» он провёл не самый лучший период в карьере, но для будущего этот опыт будет полезен», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Как сообщает Metaratings, у Бакаева есть предложение от одного клуба из Катара и от двух из ОАЭ. Сам футболист планирует получить больше игровой практики с минимальными потерями относительно текущей зарплаты в «Зените».

27-летний хавбек в составе сине-бело-голубых завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2022/23. В 34 матчах за «Зенит» Бакаев забил три мяча и сделал три результативные передачи во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2,5 млн.

Ранее Медведев анекдотом ответил на вопрос о возможном уходе Бакаева.

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