Ротенберг: Гальченюк ожил, адаптировался в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру Алекса Гальченюка.

«Календарь не позволяет построить длительный тренировочный процесс для игроков, поэтому наши лидеры будут входить через игры. Тот же Гальченюк — сегодня он ожил, адаптировался в КХЛ. Тяжело перейти из НХЛ в КХЛ», — приводит слова Ротенберга пресс-служба клуба.

25 августа СКА объявил о заключении контракта с Гальченюком.

17 сентября СКА потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча в СКК «Ледовый дворец» завершилась со счётом 1:2.

Для команды Ротенберга поражение стало пятым подряд в чемпионате — ранее СКА уступил московскому «Динамо» (1:3), «Спартаку» (0:3), «Локомотиву» (2:3) и «Торпедо» (3:4).

Ранее сообщалось, что Гальченюк заработает 150 млн рублей за два года в СКА.