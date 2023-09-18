Бистрович: в ЦСКА был с Игнашевичем на ты, теперь даже неловко

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за «Балтику» на правах аренды, высказался о работе с главным тренером калининградского клуба и бывшим партнёром по московской команде Сергеем Игнашевичем.

«Профессиональное отношение как футболиста полностью перенеслось на тренерскую деятельность Игнашевича. Сергей обладает огромным потенциалом как тренер», — приводит слова Бистровича «Чемпионат».

По мнению полузащитника, в будущем Игнашевич обязательно возглавит топ-клуб.

«В ЦСКА был с Игнашевичем на ты, теперь даже неловко. Всё-таки Сергей мой главный тренер. Теперь из уважения обращаюсь к нему только на «вы», — сказал он.

25-летний хорват перешёл в «Балтику» 14 сентября на правах аренды до конца сезона-2023/2024 с правом выкупа.

В матче восьмого тура РПЛ против «Ростова» он забил свой дёбютный мяч за калининградскую команду.

Подопечные Игнашевича с четырьмя очками занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Бистрович заявил, что в «Балтике» у него получился идеальный дебют.