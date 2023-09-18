Бэбкок покинул пост главного тренера «Коламбуса»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Майк Бэбкок отправлен в отставку со своего поста.

Об этом сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Новым главным тренером «Коламбуса» назначен Паскаль Винсент. Он подписал двухлетний контракт.

Бэбкок возглавил команду 1 июля. 12 сентября журналист издания The Athletic Аарон Порцляйн сообщил, что клуб начал расследование в отношении специалиста. Причиной послужило то, что наставник просил капитана «Блю Джекетс» Буна Дженнера показать личные фотографии в телефоне, чтобы понять, каким он является человеком за пределами льда.

Позднее сам Дженнер подчёркивал, что такая инициатива тренера, по его мнению, является хорошим способом начать строить отношения. Однако ситуация не понравилась руководству НХЛ.

Бэбкок является единственным членом Тройного золотого клуба среди тренеров. Он побеждал со сборной Канады на Олимпиаде (2010 и 2014 годы), на чемпионате мира (2004 год) и привёл «Детройт» к победе в Кубке Стэнли.

Ранее Бэбкок заявил, что не собирается возвращаться в НХЛ.