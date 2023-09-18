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Орлов: игра «Зенита» — удовольствие для гурманов

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Вообще сегодняшняя игра «Зенита» — удовольствие для гурманов. Рационализм, прагматизм действующего чемпиона. Мне кажется, что питерцы берегут себя для будущих матчей — на Кубок и с «Локомотивом» в РПЛ. Тренировочный процесс поставлен на нормальные рельсы», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 3:0.

«Зенит» набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Рубин» с шестью очками идёт на 13-й строчке.

Ранее председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев назвал военной тайной информацию о здоровье Фернандеса.

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