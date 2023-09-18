Медведев назвал военной тайной информацию о здоровье Фернандеса

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев дал понять, что о реальном физическом состоянии игроков должен знать только тренерский штаб и руководство команды.

«Это военная тайна», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он не сообщил, смогут ли Андрей Мостовой и Марио Фернандес успеть восстановиться к матчу девятого тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом». При этом, по его словам, у российского хавбека не случилось рецидива травмы, а экс-защитник столичного ЦСКА избежал серьёзного повреждения.

«У Андрея, как говорят в хоккее, травма нижней части тела. Марио восстанавливается под надзором нашего медицинского штаба», — пояснил Медведев.

«Зенит» одержал разгромную победу над казанским «Рубином» (3:0) в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Фернандес и Мостовой в заявку на игру не попали.

Команда Сергея Семака примет «Локомотив» на своём поле 24 сентября.

«Зенит» набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Локо» (12) располагается на восьмой позиции.

Ранее Медведев заявил, что клуб не станет подписывать контракты с игроками, которые находятся в статусе свободных агентов.











