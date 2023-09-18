Узнать больше

Медведев назвал военной тайной информацию о здоровье Фернандеса

Короткая ссылка
Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев дал понять, что о реальном физическом состоянии игроков должен знать только тренерский штаб и руководство команды.

«Это военная тайна», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он не сообщил, смогут ли Андрей Мостовой и Марио Фернандес успеть восстановиться к матчу девятого тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом». При этом, по его словам, у российского хавбека не случилось рецидива травмы, а экс-защитник столичного ЦСКА избежал серьёзного повреждения.

«У Андрея, как говорят в хоккее, травма нижней части тела. Марио восстанавливается под надзором нашего медицинского штаба», — пояснил Медведев.

«Зенит» одержал разгромную победу над казанским «Рубином» (3:0) в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Фернандес и Мостовой в заявку на игру не попали.

Команда Сергея Семака примет «Локомотив» на своём поле 24 сентября.

«Зенит» набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Локо» (12) располагается на восьмой позиции.

Ранее Медведев заявил, что клуб не станет подписывать контракты с игроками, которые находятся в статусе свободных агентов.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить