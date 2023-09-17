«Арис» с Кокориным сыграл вничью с «Пафосом» в матче чемпионата Кипра
Игра завершилась со счётом 1:1. Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин провёл на поле 81 минуту, но не отметился результативными действиями.
Экс-нападающий московского «Спартака» провёл первый матч за «Арис» после возвращения из «Фиорентины».
5 сентября стало известно, что россиянин проведёт ещё один сезон в аренде в «Арисе».
В прошедшем сезоне Кокорин также выступал за кипрский клуб на правах аренды. Нападающий забил 13 мячей в 27 матчах за команду в чемпионате Кипра и стал лучшим игроком сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что Кокорина включили в заявку «Ариса» на предстоящий сезон Лиги Европы.