«Арис» с Кокориным сыграл вничью с «Пафосом» в матче чемпионата Кипра

«Арис» и «Пафос» не смогли выявить победителя в матче четвёртого тура чемпионата Кипра по футболу.

Игра завершилась со счётом 1:1. Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин провёл на поле 81 минуту, но не отметился результативными действиями.

Экс-нападающий московского «Спартака» провёл первый матч за «Арис» после возвращения из «Фиорентины».

5 сентября стало известно, что россиянин проведёт ещё один сезон в аренде в «Арисе».

В прошедшем сезоне Кокорин также выступал за кипрский клуб на правах аренды. Нападающий забил 13 мячей в 27 матчах за команду в чемпионате Кипра и стал лучшим игроком сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Кокорина включили в заявку «Ариса» на предстоящий сезон Лиги Европы.