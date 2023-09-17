Ротенберг: СКА обязательно вернётся в нужную кондицию

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заверил, что команда в ближайшее время вернётся к хорошим результатам.

«У нас тяжёлый сентябрь, приносим свои извинения всем болельщикам, нужно набираться терпения. Мы обязательно вернёмся в нужные кондиции. Ждём игроков, в оптимальном составе ещё ни разу не играли в этом сезоне», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

17 сентября СКА потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча в СКК «Ледовый дворец» завершилась со счётом 1:2.

Для команды Ротенберга поражение стало пятым подряд в чемпионате — ранее СКА уступил московскому «Динамо» (1:3), «Спартаку» (0:3), «Локомотиву» (2:3) и «Торпедо» (3:4).

Ранее ФК «Динамо» поздравил российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с днём рождения.