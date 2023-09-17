Карпов: Бакаев уходит из «Зенита»

Полузащитник Зелимхан Бакаев принял решение покинуть петербургский «Зенит».

Бывший полузащитник московского «Спартака» может продолжить карьеру в Израиле, ОАЭ, Катаре или Кувейте, сообщает журналист Иван Карпов.

27-летний хавбек в составе команды с берегов Невы завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2022/23. В 34 матчах за «Зенит» Бакаев забил три мяча и сделал три результативные передачи во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2,5 млн.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что клуб, возможно, подпишет свободных агентов.