Бут допустил проведение товарищеского матча между сборными ЮАР и России

Бывший защитник «Крыльев Советов» Мэттью Бут не исключил, что в ближайшем будущем может состояться товарищеский матч между сборными России и ЮАР.

«Возможно ли в будущем провести матч сборных России и ЮАР? Да. Насколько знаю, Федерация футбола ЮАР проделывает огромную работу для этого. Поэтому вероятность провести этот матч очень высока», — цитирует Бута Sport24.

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1.

Также подопечные Валерия Карпина провели два матча с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась вничью (1:1), а второй матч россияне проиграли (1:2).

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев выбрал прогулку с детьми вместо просмотра матча сборной России с Катаром.