Рудковская: на контрольных прокатах не хватало Трусовой, ведь именно она двигала вперёд фигурное катание

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская отреагировала на отсутствие фигуристки Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России.

«Необычно не видеть Сашу на прокатах, всё-таки именно она двигала вперёд фигурное катание! Я ей сказала, что мы её все ждём. Мне её очень не хватало. Не было сегодня накала страстей», — цитирует Рудковскую «СЭ».

30 августа стало известно, что фигуристка не будет принимать участие в прокатах сборной России. Спортсменка перестала приходить на регулярные тренировки в ЦСКА по возвращении из Пекина.

Ранее Трусова рассказала, что посетила пирамиды ацтеков в Мексике.