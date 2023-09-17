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Рудковская: на контрольных прокатах не хватало Трусовой, ведь именно она двигала вперёд фигурное катание

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Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская отреагировала на отсутствие фигуристки Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России.

«Необычно не видеть Сашу на прокатах, всё-таки именно она двигала вперёд фигурное катание! Я ей сказала, что мы её все ждём. Мне её очень не хватало. Не было сегодня накала страстей», — цитирует Рудковскую «СЭ».

30 августа стало известно, что фигуристка не будет принимать участие в прокатах сборной России. Спортсменка перестала приходить на регулярные тренировки в ЦСКА по возвращении из Пекина. 

Ранее Трусова рассказала, что посетила пирамиды ацтеков в Мексике.

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