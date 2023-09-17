Мишина: не ставим задачу по местам в сезоне, хотим совершенствоваться

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Анастасия Мишина, которая выступает в паре с Александром Галлямовым, рассказала о планах на новый сезон.

«Мы никогда не ставим задачу по каким-либо местам, а ставим задачу совершенствоваться, быть лучше, чем в том году», — цитирует Мишину «Матч ТВ».

В эти выходные в Москве на арене «Мегаспорт» проходят контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов выступили с короткой программой под композицию Людвига ван Бетховена «Ода к радости».

Ранее победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал, почему было принято решение отказаться в короткой программе использовать музыку немецкой группы Rammstein.