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В «Спартаке» сообщили, что Абаскалю не грозила отставка в случае поражения от «Сочи»

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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что руководство столичного клуба полностью доверяет главному тренеру Гильермо Абаскалю.

«Не делаю прогнозов по поводу места, в начале сезона я говорил, что команда у нас сильная. Надо бороться в каждом матче, а дальше смотреть. Мог ли проигрыш сегодня грозить Абаскалю отставкой? Нет», — цитирует Малышева ТАСС.

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» со счётом 1:0 в матче восьмого тура чемпионата России обыграл «Сочи». Победный мяч на 91-й минуте встречи забил Срджан Бабич. 

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Абаскаль ловко ушёл от вопроса о качестве работы арбитров на матче восьмого тура чемпионата России по футболу с «Сочи». 

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