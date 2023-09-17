В «Спартаке» сообщили, что Абаскалю не грозила отставка в случае поражения от «Сочи»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что руководство столичного клуба полностью доверяет главному тренеру Гильермо Абаскалю.

«Не делаю прогнозов по поводу места, в начале сезона я говорил, что команда у нас сильная. Надо бороться в каждом матче, а дальше смотреть. Мог ли проигрыш сегодня грозить Абаскалю отставкой? Нет», — цитирует Малышева ТАСС.

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» со счётом 1:0 в матче восьмого тура чемпионата России обыграл «Сочи». Победный мяч на 91-й минуте встречи забил Срджан Бабич.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Абаскаль ловко ушёл от вопроса о качестве работы арбитров на матче восьмого тура чемпионата России по футболу с «Сочи».