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Абаскаль — об отсутствии Джикии в матче с «Сочи»: выпускаю на поле лучших игроков

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что капитан красно-белых остался в запасе, поскольку не был на 100% готов к матчу восьмого тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

«Технический выбор, как и любая другая позиция. Это выбор тренера, я стараюсь выпускать лучших», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Испанский специалист также оценил игру голкипера «Спартака» Александра Селихова.

«Нужно играть быстрее, это был один момент. Это первый раз, когда он играл с Дуарте и Бабичем. Нужна сыгранность. У него были возможности ускорить игру. Мы подходим после паузы», — добавил Абаскаль.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды красно-белых. Победный мяч на 91-й минуте встречи забил Срджан Бабич. Джикия наблюдал за матчем со скамейки запасных.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес признан лучшим игроком матча РПЛ «Спартак» — «Сочи».

 

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