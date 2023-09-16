Промес — о победе над «Сочи»: мы показали спартаковский дух
«Сегодня мы показали то, чего нам, возможно, не хватало до перерыва на матчи сборных. Мы показали спартаковский дух, показали, что нельзя сдаваться, что мы одна команда и боремся до конца. Спасибо всем ребятам, комплименты команде», — цитирует Промеса «Матч ТВ».
Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил Срджан Бабич.
«Спартак» набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (шесть) располагается на 12-й позиции.
Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 8-го тура РПЛ.