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Хохлов — о поражении «Сочи» от «Спартака»: вынужденные замены спутали нам все карты

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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался о поражении своей команды от «Спартака» в матче восьмого тура РПЛ.

«Тяжёлый матч выдался и эмоционально, и физически. Вынужденные замены спутали нам все карты. Естественно, мы хотели заканчивать не в меньшинстве. Не дотерпели», — цитирует Хохлова «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Срджан Бабич.

«Спартак» набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (шесть) располагается на 12-й позиции.

Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 8-го тура РПЛ.

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