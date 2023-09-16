ЦСКА в овертайме победил «Спартак» в матче КХЛ

ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в столичном дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих.

В составе победителей шайбы забросили Максим Соркин (дубль), Сергей Плотников. У проигравших отличились Павел Порядин и Максим Цыплаков.

ЦСКА (семь очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (девять) располагается на третьей позиции.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

«Ак Барс» — «Торпедо» — 4:3;

«Куньлунь» — «Локомотив» — 0:4.

Ранее «Металлург» проиграл «Ладе» в матче КХЛ и прервал пятиматчевую победную серию.