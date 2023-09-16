ЦСКА в овертайме победил «Спартак» в матче КХЛ
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих.
В составе победителей шайбы забросили Максим Соркин (дубль), Сергей Плотников. У проигравших отличились Павел Порядин и Максим Цыплаков.
ЦСКА (семь очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (девять) располагается на третьей позиции.
В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
«Ак Барс» — «Торпедо» — 4:3;
«Куньлунь» — «Локомотив» — 0:4.
Ранее «Металлург» проиграл «Ладе» в матче КХЛ и прервал пятиматчевую победную серию.