Федотов: не рассматриваем вариант непродления контракта с Акинфеевым
«Думаю, рано или поздно всё равно придём к тому, чтобы Игорь продемонстрировал свой удар при исполнении стандартов. Даже не рассматриваем вариант непродления отношений с Акинфеевым», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
Акинфеев, который на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА, является шестикратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), семикратным обладателем Кубка страны и семикратным победителем Суперкубка России.
Красно-синие с 12 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Акинфеев рассказал, почему пропустил просмотр товарищеского матча с участием сборной России и Катара.