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Федотов: не рассматриваем вариант непродления контракта с Акинфеевым

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сказал о значимости голкипера Игоря Акинфеева для клуба.

«Думаю, рано или поздно всё равно придём к тому, чтобы Игорь продемонстрировал свой удар при исполнении стандартов. Даже не рассматриваем вариант непродления отношений с Акинфеевым», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Акинфеев, который на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА, является шестикратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), семикратным обладателем Кубка страны и семикратным победителем Суперкубка России. 

Красно-синие с 12 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Акинфеев рассказал, почему пропустил просмотр товарищеского матча с участием сборной России и Катара.

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