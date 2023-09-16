Орлов: Абаскаль ещё не всё сказал в «Спартаке», дайте поработать

Спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на призывы к отставке главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль ещё не всё сказал в «Спартаке», дайте ему поработать. Но я понимаю, почему сейчас к нему возникают вопросы. У красно-белых нет настоящего костяка. Видно, что команда бежит и играет, но есть серьёзные проблемы в обороне», — цитирует Орлова Sport24.

Контракт 34-летнего испанца со «Спартаком» заканчивается летом 2025 года. Красно-белые по итогам сезона-2022/23 заняли третье место в турнирной таблице.

По итогам семи туров текущего чемпионата России «Спартак» занимает девятое место. Красно-белые в следующем матче РПЛ на своём поле примут «Сочи» 16 сентября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее Абаскаль объяснил, почему московский клуб расстался с нападающими Шамаром Николсоном и Кейта Бальде.