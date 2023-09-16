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Бейл: агент говорил об интересе ЦСКА, но с «Крыльями» никто не связался

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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал об интересе ЦСКА во время летнего трансферного окна.

«Мой агент говорил о таком варианте, но в итоге ничего не произошло. ЦСКА не связался с «Крыльями», интерес был не такой серьёзный. Возможно, просто узнавали информацию обо мне», — цитирует Бейла РИА Новости.

28-летний игрок выступает за самарский клуб с 2021 года. Он провёл 68 матчей, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Контракт нидерландца рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил летнюю трансферную кампанию московского клуба.

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