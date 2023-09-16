Назаров: унылый футбол завидует яркому старту сезона в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров высказался о старте 16-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«На старте сезона наша лига радует своей медийностью. В целом мы видим интересный и конкурентоспособный хоккей. Главное, что болельщики заполняют трибуны, а унылый футбол завидует яркому старту сезона в КХЛ», — цитирует Назарова «Чемпионат».

16-й сезон КХЛ стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. Матчи плей-офф начнутся 29 февраля, крайний срок завершения этой стадии — 29 апреля 2024 года. Всего команды проведут 68 матчей.

Со второго раунда произойдёт деление на две группы и игры плей-офф станут перекрёстными.

Ранее хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал о недостатках подготовки российских хоккеистов.