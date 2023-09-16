Фигуристов Дробязко и Ванагаса не пустят на чемпионат Европы в Каунасе

Глава Союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис заявил, что фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса не пустят на чемпионат Европы 2024 года в Каунасе.

«Немного обидно, что Дробязко и Ванагас не смогут приехать на домашний чемпионат Европы. Никто не может отрицать вклад в историю лучшей литовской пары всех времён», — приводит слова Ясутиса Respublika.lt.

По его словам, в других обстоятельствах приезд фигуристов был бы очень кстати.

«Федерация очень чётко выразила свою позицию. Никаких двусмысленностей в отношении Украины», — сказал он.

В прошлом году Дробязко и Ванагаса лишили государственных наград Литвы за выступление в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду россиянки Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении Дробязко гражданства страны.