Фигуристов Дробязко и Ванагаса не пустят на чемпионат Европы в Каунасе
«Немного обидно, что Дробязко и Ванагас не смогут приехать на домашний чемпионат Европы. Никто не может отрицать вклад в историю лучшей литовской пары всех времён», — приводит слова Ясутиса Respublika.lt.
По его словам, в других обстоятельствах приезд фигуристов был бы очень кстати.
«Федерация очень чётко выразила свою позицию. Никаких двусмысленностей в отношении Украины», — сказал он.
В прошлом году Дробязко и Ванагаса лишили государственных наград Литвы за выступление в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду россиянки Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.
Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении Дробязко гражданства страны.