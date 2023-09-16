Симеоне назвал Месси лучшим футболистом мира

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о том, кто на данный момент является лучшим футболистом в мире.

«Месси. Лионель стал чемпионом мира, что ещё нужно?» — приводит слова Симеоне AS.

Нападающий американского «Интер Майами» выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре в составе сборной Аргентины. В финале подопечные Лионеля Скалони одержали победу над командой Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти). 36-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины без Месси разгромила команду Боливии в матче квалификации чемпионата мира 2026 года в Канаде, Мексике и США.