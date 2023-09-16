Фесиков готовится к выступлению на чемпионате России по плаванию на короткой воде

Призёр Олимпийских игр по плаванию Сергей Фесиков дал понять, что планирует принять участие в чемпионате России по плаванию на короткой воде 2023 года.

«Я готовлюсь, хватит ли мне времени или нет, позволит ли мне травма выйти на прежний уровень, обещать не могу. Не вешаю нос. Нахожусь сейчас в тренировочном процессе и попробую выйти на соревновательный уровень», — сказал Фесиков «Матч ТВ».

Фесиков завоевал бронзу Олимпиады 2012 года в Лондоне. В коллекции 34-летнего спортсмена из Санкт-Петербурга есть золото чемпионата мира и две победы на европейском первенстве. А также восемь золотых медалей чемпионата Европы на короткой воде.

Первенство страны пройдет с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее призёр Олимпийских игр в прыжках в воду Евгений Кузнецов поднял вопрос о безопасности международных стартов для россиян.