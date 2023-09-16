Гафин — о трансферной кампании «Динамо»: мы выполнили свой план

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин дал понять, что удовлетворён летней трансферной кампанией.

«Мы закрыли все позиции, как планировали. По игрокам на выход мы тоже удовлетворены. У нас положительный трансферный баланс. Это хорошо», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

Летом столичную команду усилили вратарь Андрей Кудравец, хавбеки Луис Чавес, Бителло и Хорхе Карраскаль. Из аренды вернулся защитник Фабиан Бальбуэна.

«Динамо» матчем с «Пари НН» (1:1) открыло восьмой тур чемпионата России. Бело-голубые поднялись с 15 очками на второе место в турнирной таблице, но вряд ли сохранят эту позицию. Главные соперники московского клуба проведут свои матчи в ближайшие два дня.

Ранее Гафин назвал обидной ничью с «Пари НН» в матче РПЛ.