Юран: под конец игры с «Динамо» почувствовал боли, поэтому выпил таблетку

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после матча с «Динамо» признался, что ещё не успел полностью восстановиться после экстренной операции.

«Выполняю рекомендации врачей, благодарен всем, что сработали по плану. Под конец игры почувствовал, что боли ещё есть. Поэтому выпил таблетку и попросил, чтобы общение с вами было покороче», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

8 сентября стало известно, что Юран перенёс экстренную операцию. 14-го числа российского специалиста выписали из больницы.

«Пари НН» 15 сентября сыграл вничью со столичным «Динамо» (1:1) в матче восьмого тура чемпионата России в Москве.

Ранее «Пари НН» объявил о переходе уругвайского нападающего Хуана Боселли.