Узнать больше

Яхимович — об игре с «Пари НН»: «Динамо» начало выдавать валидольные игры

Короткая ссылка
Обладатель Кубка России по футболу в составе московского «Динамо» Эрик Яхимович считает, что матч восьмого тура чемпионата страны с нижегородским «Пари НН» получился нервозным.

«Для меня как для игрока это трагедия — пропускать в конце матча. Я бы просто не заснул ночью. «Динамо» валидольные игры выдаёт», — цитирует Яхимовича «Матч ТВ».

По его мнению, столичная команда «наиграла больше чем на гол».

«Динамо» больше владело мячом, было больше подходов к воротам. Естественно, вскрывать оборону тяжелее, чем выходить в контратаку. «Динамо» нужно было играть по счёту», — добавил Яхимович.

Встреча завершилась со счётом 1:1. «Динамо» набрало 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Пари НН» 11 очков и восьмая позиция.

Ранее нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о ничьей с «Пари НН» в матче восьмого тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить