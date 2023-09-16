Яхимович — об игре с «Пари НН»: «Динамо» начало выдавать валидольные игры
«Для меня как для игрока это трагедия — пропускать в конце матча. Я бы просто не заснул ночью. «Динамо» валидольные игры выдаёт», — цитирует Яхимовича «Матч ТВ».
По его мнению, столичная команда «наиграла больше чем на гол».
«Динамо» больше владело мячом, было больше подходов к воротам. Естественно, вскрывать оборону тяжелее, чем выходить в контратаку. «Динамо» нужно было играть по счёту», — добавил Яхимович.
Встреча завершилась со счётом 1:1. «Динамо» набрало 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Пари НН» 11 очков и восьмая позиция.
Ранее нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о ничьей с «Пари НН» в матче восьмого тура РПЛ.