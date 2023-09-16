Яхимович — об игре с «Пари НН»: «Динамо» начало выдавать валидольные игры

Обладатель Кубка России по футболу в составе московского «Динамо» Эрик Яхимович считает, что матч восьмого тура чемпионата страны с нижегородским «Пари НН» получился нервозным.

«Для меня как для игрока это трагедия — пропускать в конце матча. Я бы просто не заснул ночью. «Динамо» валидольные игры выдаёт», — цитирует Яхимовича «Матч ТВ».

По его мнению, столичная команда «наиграла больше чем на гол».

«Динамо» больше владело мячом, было больше подходов к воротам. Естественно, вскрывать оборону тяжелее, чем выходить в контратаку. «Динамо» нужно было играть по счёту», — добавил Яхимович.

Встреча завершилась со счётом 1:1. «Динамо» набрало 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Пари НН» 11 очков и восьмая позиция.

Ранее нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о ничьей с «Пари НН» в матче восьмого тура РПЛ.