В Казахстане приостановили продажу билетов на шоу Навки «История любви Шахерезады»
Дело в том, что была приостановлена продажа билетов на представление с участием российских фигуристов, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу правительства Алма-Аты.
Уточняется, что за проведение мероприятий отвечают организаторы, а не городская администрация.
«Вопрос проведения или отмены мероприятия входит в область договорных отношений напрямую между администрацией концертного отдела комплекса «Алматы Арена» и организаторами ИП «Рахат», — подчёркивается в заявлении.
Шоу с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой должно пройти 23 декабря.
Ранее Навка заявила, что разочарована новостью о распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.