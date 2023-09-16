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В Казахстане приостановили продажу билетов на шоу Навки «История любви Шахерезады»

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Ледовое шоу «История любви Шахерезады» Татьяны Навки в Алма-Ате в конце 2023 года может не состояться.

Дело в том, что была приостановлена продажа билетов на представление с участием российских фигуристов, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу правительства Алма-Аты.

Уточняется, что за проведение мероприятий отвечают организаторы, а не городская администрация.  

«Вопрос проведения или отмены мероприятия входит в область договорных отношений напрямую между администрацией концертного отдела комплекса «Алматы Арена» и организаторами ИП «Рахат», — подчёркивается в заявлении.

Шоу с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой должно пройти 23 декабря.

Ранее Навка заявила, что разочарована новостью о распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.

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