Дубль Мбаппе не спас ПСЖ от поражения в матче Лиги 1 с «Ниццей»

«Пари Сен-Жермен» на своём поле потерпел поражение от «Ниццы» в матче пятого тура чемпионата Франции по футболу.

Игра на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Франческо Фариоли.

В составе столичной команды отличился Килиан Мбаппе (29-я, 87-я минуты). В коллективе с Лазурного Берега мячи забили Теремас Моффи (21-я, 69-я), Гаэтан Лаборде (53-я).

«Ницца» набрала восемь очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. ПСЖ (восемь) занимает третью строчку.

Ранее сообщалось, что игроки «Ниццы» выйдут на матч в майках в поддержку пострадавших от землетрясения в Марокко.