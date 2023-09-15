Воспитанник «Спартака» Гулиев получил гражданство Азербайджана
«Гулиев получил азербайджанское гражданство. Скоро мы сможем его заявить на сезон как местного игрока», — цитирует представителя пресс-службы команды из города Масазыр «Спорт-Экспресс».
Гулиев является воспитанником московского «Спартака». Футболист за красно-белых в 26 матчах забил один мяч.
Игрок перешёл в «Сабах» в конце августа 2023 года.
Ранее сообщалось, что Союз конькобежцев России (СКР) согласовал переход Елизаветы Голубевой и Кристины Силаевой в сборную Казахстана.