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Воспитанник «Спартака» Гулиев получил гражданство Азербайджана

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В футбольном клубе «Сабах» из Масазыра сообщили, что полузащитник Аяз Гулиев сможет выступать за сборную Азербайджана по футболу.

«Гулиев получил азербайджанское гражданство. Скоро мы сможем его заявить на сезон как местного игрока», — цитирует представителя пресс-службы команды из города Масазыр «Спорт-Экспресс».

Гулиев является воспитанником московского «Спартака». Футболист за красно-белых в 26 матчах забил один мяч.

Игрок перешёл в «Сабах» в конце августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что Союз конькобежцев России (СКР) согласовал переход Елизаветы Голубевой и Кристины Силаевой в сборную Казахстана.

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