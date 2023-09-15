Личка — об упущенной победе в матче с «Пари НН»: мы убили сами себя
«Мы убили сами себя. Очень разочарован. Сказал команде в перерыве: будьте голодны до голов. Хватит показывать фигурное катание, артистизм, технику и так далее. Надо забивать», — цитирует Личку «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что футболисты столичной команды должны были терпеть, открыв счёт, и искать шансы в контратаках.
«Однако мы сами пропустили контратаку. Отдельные игроки выглядели хорошо, показывали стандарт игры. Но голода до ударов и голов у нас не было», — заключил Личка.
Встреча завершилась со счётом 1:1. «Динамо» набрало 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Пари НН» 11 очков и восьмая позиция.
Ранее нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о ничьей с «Пари НН» в матче восьмого тура РПЛ.