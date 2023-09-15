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Личка — об упущенной победе в матче с «Пари НН»: мы убили сами себя

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что столичная команда не должна была упускать победу в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».

«Мы убили сами себя. Очень разочарован. Сказал команде в перерыве: будьте голодны до голов. Хватит показывать фигурное катание, артистизм, технику и так далее. Надо забивать», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что футболисты столичной команды должны были терпеть, открыв счёт, и искать шансы в контратаках.

«Однако мы сами пропустили контратаку. Отдельные игроки выглядели хорошо, показывали стандарт игры. Но голода до ударов и голов у нас не было», — заключил Личка.

Встреча завершилась со счётом 1:1. «Динамо» набрало 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Пари НН» 11 очков и восьмая позиция.

Ранее нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о ничьей с «Пари НН» в матче восьмого тура РПЛ.

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