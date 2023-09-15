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Хавбек Зуев перешёл в сербский ИМТ

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Чемпион России в составе московского «Спартака» Александр Зуев продолжит карьеру в сербском клубе ИМТ.
Хавбек Зуев перешёл в сербский ИМТ
  • РИА Новости

«Новый этап в карьере, рад присоединиться к ИМТ. Для меня это возможность попробовать себя в новом чемпионате и показать свои лучшие качества. Спасибо за вашу поддержку», — написал в своём Telegram-канале Зуев.

Помимо «Спартака», Зуев выступал за «Ростов», казанский «Рубин», подмосковные «Химки» и самарские «Крылья Советов». На клубном уровне игрок провёл 265 матчей, забил 18 мячей и сделал 23 результативные передачи. Он также является победителем юношеского чемпионата Европы в составе российской сборной (до 17 лет).

Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в €900 тыс. 

Ранее Зуев сообщил, что получил паспорт Казахстана.

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