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Роднина заявила, что ценность Олимпиады снижается с каждым годом

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что ценность Олимпиады снижается с каждым годом.
Роднина заявила, что ценность Олимпиады снижается с каждым годом
  • РИА Новости

«Олимпийские игры — главное событие в спорте. Но сегодня мы видим, что с каждым годом ценность Игр снижается. Движение испытывает кризис», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО. 

Ранее Роднина заявила, что на месте российских спортсменов отказалась бы выступать на международных соревнованиях на условиях МОК.

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