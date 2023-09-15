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Журова — о деле Валиевой: политики сделают всё, чтобы прогнуть судей

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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о предстоящих слушаниях по делу фигуристки Камилы Валиевой.
Журова — о деле Валиевой: политики сделают всё, чтобы прогнуть судей
  • РИА Новости

«Хватит ли сил и смелости судьям, чтобы не прогнуться под давлением западных политиков. Политики сделают всё, чтобы прогнуть этих судей. Но у нас нет другого варианта, кроме как внимательно следить за процессом», — приводит слова Журовой Sport24.

Напомним, что по итогам командных соревнований на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года в день произвольной программы чемпионата России.

Слушания по делу фигуристки пройдут 26—28 сентября в закрытом режиме.

Ранее Тарасова назвала правильными требования Валиевой вернуть золото чемпионата России.

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