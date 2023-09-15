AS: испанские футболистки продолжат бойкот сборной, несмотря на отставку Рубиалеса

Футболистки продолжат бойкот сборной Испании, несмотря на отставку главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

Как сообщает AS, девушек не убедили ни отставка Рубиалеса, ни уход главного тренера Хорхе Вильды.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

11 сентября Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента федерации.

Ранее сообщалось, что Луис Рубиалес отверг в суде обвинения в сексуальных домогательствах.