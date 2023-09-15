AS: испанские футболистки продолжат бойкот сборной, несмотря на отставку Рубиалеса
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Как сообщает AS, девушек не убедили ни отставка Рубиалеса, ни уход главного тренера Хорхе Вильды.
Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.
11 сентября Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента федерации.
Ранее сообщалось, что Луис Рубиалес отверг в суде обвинения в сексуальных домогательствах.