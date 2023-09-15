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AS: испанские футболистки продолжат бойкот сборной, несмотря на отставку Рубиалеса

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Футболистки продолжат бойкот сборной Испании, несмотря на отставку главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.
AS: испанские футболистки продолжат бойкот сборной, несмотря на отставку Рубиалеса
  • Gettyimages.ru

Как сообщает AS, девушек не убедили ни отставка Рубиалеса, ни уход главного тренера Хорхе Вильды.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

11 сентября Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента федерации.

Ранее сообщалось, что Луис Рубиалес отверг в суде обвинения в сексуальных домогательствах.

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