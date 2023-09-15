Орещук: такие, как Шиманьски, за три рубля в РПЛ больше не поедут

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал работу клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в летнее трансферное окно.

«Мне нравится, как сработали «Рубин», «Динамо» и «Зенит». По именам неплохо укрепился «Спартак», но красно-белые пока буксуют. Вот этим клубам отдал бы пальму первенства. «Спартак» и «Зенит» могут позволить себе работать в минус. Многим кажется, что в нынешней ситуации клубы начали лучше считать свои средства, но цифры говорят об обратном. Не могу сказать, чем вызвана не самая активная кампания в исполнении ЦСКА, возможно, не смогли договориться по тем, кого желали видеть в клубе, а брать кого попало не захотели. Я всех прошу услышать: к нам в чемпионат не стоит очередь из игроков, я об этом говорю уже пять лет. Мы или за бешеные деньги игроков приобретаем, или не берём никого вовсе. Такие, как Шиманьски, — три рубля трансфер и пять копеек зарплата — к нам больше не поедут. Думаю, нам надо отрабатывать азиатский и африканский рынки в поисках талантов», — заявил Орещук RT.



Также Орещук считает, что ни один клуб в ближайшее время не будет способен навязать конкуренцию «Зениту».



«Очень качественное усиление приобрели петербуржцы. Ближайшие пару лет или даже пару пятилеток они будут чемпионами. Всем остальным, кроме «Спартака», надо включать голову и думать об изменениях: как найти усиление. Красно-белые не хуже «Зенита» по деньгам, но что там происходит... Никто им не мешает работать на рынке так же, как «Зенит», — объяснил он.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал работу клубов РПЛ в летнее трансферное окно.