Сидельников дебютирует в профессиональном боксе на турнире Ural FC

Россиянин Кирилл Сидельников подерётся с кикбоксёром из Марокко Нидалем Бикири на турнире Ural FC.

Сидельников дебютирует в профессиональном боксе в четырёхраундовом бою в тяжёлом весе.

В активе Сидельникова 14 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. Нидаль Бикири — кикбоксер с рекордом 13-3.

Также на турнире поединки проведут Юрий «Ассириец» Рябой и Дамил «Татарин» Шарафутдинов.

В главном бою вечера встретятся Альберт Батыргазиев и Эндер Луцес.

Лига Ural FC состоится 20 октября в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Ранее сообщалось, что Саид Нурмагомедов встретится с Муином Гафуровым на турнире UFC 294.