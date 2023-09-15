Сидельников дебютирует в профессиональном боксе на турнире Ural FC
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Сидельников дебютирует в профессиональном боксе в четырёхраундовом бою в тяжёлом весе.
В активе Сидельникова 14 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. Нидаль Бикири — кикбоксер с рекордом 13-3.
Также на турнире поединки проведут Юрий «Ассириец» Рябой и Дамил «Татарин» Шарафутдинов.
В главном бою вечера встретятся Альберт Батыргазиев и Эндер Луцес.
Лига Ural FC состоится 20 октября в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава».
Ранее сообщалось, что Саид Нурмагомедов встретится с Муином Гафуровым на турнире UFC 294.