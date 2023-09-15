Селюк — о трансферах в РПЛ: коррупция восторжествовала

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал работу клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в летнее трансферное окно.

«Зенит» в своём репертуаре. Сейчас взяли Изидора, но кому какая разница? Очень интересно, как бразильцы петербургского клуба воспримут его. Будут ли давать ему передачи? Сине-бело-голубые переняли модель «Шахтёра» образца 2010-х годов. Я в своё время привёл туда Генриха Мхитаряна, и ему тоже поначалу было тяжело. Он влился в коллектив в том числе потому, что знал португальский, но других игроков из условной Африки они так не воспринимают: просто могут не давать передачи.

Такая политика — это утопия: мы везде опаздываем. Покажите мне европейскую команду, которая напичкана бразильцами… Чемпионат мира показал, что бразильцы «дыр-дырщики», как и испанцы. Тысяча передач, но всё ни о чём. Сейчас футбол атлетичный: нужны такие ребята, как Холанд, при столкновении с которым тот же Неймар будет приходить в себя три недели. Зачем «Зениту» 33-летний Марио Фернандес? Идёт большая ставка на латиноамериканцев. Бразильские игроки любят девушек, алкоголь — карнавальщики», — заявил Селюк RT.



Также он отметил, что конкуренты «Зенита», на его взгляд, провели трансферную работу ещё хуже.



«Пожалуй, интересно будет посмотреть за «Динамо» — из-за покупки Бительо и продажи Захаряна клуб сейчас на слуху. «Рубин» подписал четырёх сербов в один день. Так нельзя! Мне даже сербы пишут об этом с удивлением. Сербский чемпионат — не тот уровень. Коррупция восторжествовала!» — добавил Селюк.

Ранее Селюк позитивно оценил селекционную работу «Краснодара».