Селюк: игроки, которых якобы ждут в «Реале» и «Манчестере», оказываются в «Факеле»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал работу клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в летнее трансферное окно.

«С позитивной стороны можно взглянуть на селекционную работу «Краснодара». В принципе, им надо отдать должное — они комплектуются. Да, допускают ошибки, но Галицкий наконец понял, что выиграть чемпионат воспитанниками — это утопия. Хотя в нынешних реалиях как раз можно проводить эксперименты. Надо отдать краснодарцам должное — играют в нормальный футбол», — заявил Селюк RT.



Также он прокомментировал работу самарских «Крыльев Советов», которые уже успели окрестить российским «Аяксом» за выгодные трансферные сделки.



«Это не заслуга «Крыльев», при всём моём уважении к ним. Что произошло на самом деле: долгое время работала академия «Чертаново». Она вырастила некоторую группу игроков, которые все вместе, включая тренера, перебрались в Самару. Оттуда их начали растаскивать по клубам — и что мы видим? Зиньковский — на скамейке запасных «Спартака», Сарвели половину времени провёл на лавочке в «Сочи». Коваленко — то же самое в «Зените». Да, «Локомотив» даёт играть Пиняеву, но если посмотреть на ситуацию в целом, то большинство ребят не заиграли. Условно, у меня свой футбольный клуб: я же не мазохист — покупать ребят за €3—5 млн, а они сидят на скамейке…

Откуда берутся все эти суммы? Я бесплатно приведу футболистов ничуть не хуже. Наших игроков часто пиарят: его ждут «Реал», «Манчестер Юнайтед» и так далее. В конечном счёте он оказывается в «Факеле». Хочу сказать: дайте мне официальное приглашение европейского клуба на конкретного игрока», — добавил он.

Ранее Селюк выразил мнение, что каждое трансферное окно в РПЛ всё хуже и хуже.