Масалитин: в российском футболе есть «удобные» и «неудобные» тренеры

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением относительно нехватки кадров тренерского цеха в российском футболе.

«Откуда нам брать молодёжь, на каких скоростях она будет играть? Посмотрите на европейские турниры. Там тебя сразу же поставят в цейтнот, поскольку решение на поле требуется принимать молниеносно. Здесь вопросы появляются ещё и к нашим тренерам, которые ходят по кругу. Андрей Талалаев в прошлом сезоне возглавлял две команды РПЛ, и обе вылетели. Но он продолжает работать… Поймите, есть «удобные» и «неудобные» наставники. Первые будут путешествовать из клуба в клуб, а вторым такой возможности не дадут — они же «неудобные», — заявил Масалитин в интервью RT.

Также Масалитин объяснил, почему в прошлом такой острой нехватки специалистов не было.

«Раньше было так: поступил в Высшую школу тренеров и предоставил справку от клуба, в моём случае от ЦСКА. За весь период обучения школа выплачивала ту зарплату, которую я получал в стане армейцев. Имелись курсы, поездки, стажировки. И возвращался такой специалист не куда-нибудь, а именно в свою команду. Сейчас такое ощущение, нужно занести кому-то денег, чтобы продолжить трудиться», — добавил он.

Ранее Масалитин поделился мнением относительно правила про молодых игроков, которые должны быть в заявке российских футбольных клубов.