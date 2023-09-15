Абаскаль — о решении работать в России: все границы — только в головах у людей

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил своё решение работать в России.

«Для меня такое решение — никакой не шок. Да, это не Европа, подальше, климат другой, но я человек, у которого нет территориальных границ. Все границы — только в головах у людей.

Мы занимаемся футболом, который никому не приносит вреда. Это спорт, эмоции, трибуны, счастливые люди после побед», — приводит слова Абаскаля Sports.ru.

Также он отметил, что все знакомые восприняли его решение возглавить «Спартак» с позитивом.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Шишкин считает, что Абаскаль может быть уволен из-за плохих результатов.