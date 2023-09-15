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В «Зените» рассказали о возвращении Родригао в общую группу

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возвращении защитника команды Родригао в общую группу.
В «Зените» рассказали о возвращении Родригао в общую группу
  • Gettyimages.ru

«Состояние игроков, конечно, добавляет нам работы. С этим всегда приходится работать, ничего не поделаешь. Точно выбыл Мостовой, надеюсь, ненадолго. Остальные готовятся, включая Родригао, который уже занимается в общей группе», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

25 мая Родригао перенёс операцию и пропустил заключительные матчи прошлого сезона. 

В сезоне-2022/23 бразилец принял участие в 26 матчах за петербуржцев во всех турнирах и забил один мяч. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Семак назвал Месси «космическим интеллектом».

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