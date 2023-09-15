Энрикес: СМИ пишут, что в России опасно, но это неправда

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес рассказал, что пишут в мире о России.

«Не знаю, как в других местах, но здесь, в России, у меня не было никаких проблем. Чувствую себя комфортно и в безопасности. Я разговаривал с некоторыми футболистами, которые играли здесь ранее. Они сказали то же самое, о чём и я говорю. СМИ пишут, что в России опасно, но это неправда», — цитирует Энрикеса «Чемпионат».

Энрикес присоединился к «Балтике» на правах свободного агента. Контракт с калининградцами подписан на два года.

В сезоне-2022/23 футболист провёл за польский «Медзь» 29 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее ЦСКА объявил о переходе Бистровича в «Балтику» на правах аренды.