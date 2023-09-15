Тарасова считает, что россиян не пустят на Олимпиаду в Париже

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение, что российских спортсменов не пустят на Олимпиаду в Париже.

«Я думаю, что в ближайшей летней Олимпиаде наши спортсмены участвовать не будут. Потому что их не допустят. А на зимних Олимпийских играх в 2026 году мы, как мне кажется, будем выступать. Я считаю, что когда нас допустят, то у нас будут такие же условия, как и у всех атлетов. А кто из спортсменов хочет отделять себя от своей страны?» — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

МОК не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — до 26 июля 2023-го. Решение об участии российских спортсменов в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время. Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа.

В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Тарасова поддержала решение ОКР выплатить компенсации спортсменам.