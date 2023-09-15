Metaratings: «Спартаку» предлагали форварда «Фиорентины» Куаме

Нападающий «Фиорентины» Кристиан Куаме мог продолжить карьеру в «Спартаке».

Как сообщает Metaratings.ru, посредники предлагали «Спартаку» форварда «Фиорентины».

По информации источника, спортивный блок клуба не устроила кандидатура форварда. Сам Куаме был готов к переезду в Россию.

В текущем сезоне 25-летний ивуариец провёл за «фиалок» три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал о ситуации касательно своего игрового времени в «Фиорентине».