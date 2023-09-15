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Гуренко: вероятно, у Слуцкого лежит душа в сторону различных шоу

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Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о шоу Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
Гуренко: вероятно, у Слуцкого лежит душа в сторону различных шоу
  • РИА Новости

«Видел несколько выпусков шоу Слуцкого и Дзюбы. По мне, там очень много моментов, которые подходят не всей аудитории. Всё же очевидно, что их смотрят дети, а там куча мата. Не всем стоит такое показывать. С другой стороны, неправильно осуждать тренера за выбранный им путь. Возможно, кому-то нравится то, что он делает. Вероятно, у него самого лежит душа в сторону различных шоу», — заявил Гуренко RT.

Ранее Гуренко высказался о ситуации касательно отстранения российского специалиста Леонида Слуцкого от футбольной деятельности на один год условно.

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