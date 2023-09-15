Игроки «Ниццы» выйдут на матч в майках в поддержку пострадавших от землетрясения в Марокко

Футболисты «Ниццы» проведут акцию в поддержку пострадавших от землетрясения в Марокко в матче пятого тура чемпионата Франции с ПСЖ.

Как сообщается на сайте клуба, перед началом игры пройдёт минута молчания в память о жертвах трагедии, во время которой футболисты «Ниццы» будут одеты в футболки с надписью «Поддержка Марокко».

Уточняется, что футболки будут выставлены на аукцион. Прибыль от продажи будет передана пострадавшим и семьям погибших.

Матч ПСЖ — «Ницца» в рамках пятого тура Лиги 1 состоится 15 сентября в 22:00 мск.

Ранее полузащитник «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле поделился впечатлениями от выступлений за клуб.