Сансон: в БК «Зенит» перейдёт французский форвард с российским паспортом
- Gettyimages.ru
Как сообщает журналист французского портала BeBasket Александре Сансон, баскетболист будет выступать в фарм-клубе петербургского клуба в Суперлиге. Однако сможет пополнить состав основной команды, если проявит себя.
В сезоне-2022/23 Ильвовский выступал в чемпионате Франции за «Страсбург», где провёл 13 матчей. Также баскетболист выступал за молодёжную команду.
Ранее «Локомотив-Кубань» обыграл «Руну» в полуфинале домашнего предсезонного турнира.