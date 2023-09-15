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Сансон: в БК «Зенит» перейдёт французский форвард с российским паспортом

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Французский форвард с российским паспортом Максим Ильвовский продолжит карьеру в «Зените».
Сансон: в БК «Зенит» перейдёт французский форвард с российским паспортом
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист французского портала BeBasket Александре Сансон, баскетболист будет выступать в фарм-клубе петербургского клуба в Суперлиге. Однако сможет пополнить состав основной команды, если проявит себя.

В сезоне-2022/23 Ильвовский выступал в чемпионате Франции за «Страсбург», где провёл 13 матчей. Также баскетболист выступал за молодёжную команду.

Ранее «Локомотив-Кубань» обыграл «Руну» в полуфинале домашнего предсезонного турнира.

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